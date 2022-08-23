Vali Çiçek: “Sanayi, Kayseri’nin milli sporudur”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile İncesu OSB yöneticileriyle Arasta Çarşı’sında bir araya geldi. Turizmin Kayseri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, İncesu’nun 1600’lü yıllara dayanan yapılara sahip olduğuna değinerek böyle bir ilçenin başka yerde olmadığını vurguladı. Çiçek, “Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar büyük külliyeyi, camiyi, hamamı ve Arasta Çarşısı’yla sizi sanki 1600’lü yıllara götüren bir ilçeyi bulamazsınız. Herkes birer turizm elçisi olarak çalışacak” dedi.

Turizmle sanayiyi birleştirebileceklerini söyleyen Vali Çiçek, iş insanlarına yatırım yapma adına davette bulundu. Vali Çiçek, “İş insanlarımızı İncesu OSB’de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Kayseri’ye ve Türkiye’ye katma değer üreten firmaları burada üretim yapmaya bekliyoruz. Gerçekten burada amatör ruhla çalışarak, ili için mücadele veren güzel bir yönetim var. Kayseri sanayisi için ne yapabiliriz diye düşünen, dertlenen insanlar var. Bazen, ‘turizme acaba çok mu ağırlık veriyoruz da sanayiyi atlıyor muyuz’ denilebilir. Sanayi, Kayseri’nin milli sporudur. Bunu atlayamayız. Turizmle sanayiyi birleştirebiliriz, çünkü bizim sanayicilerimiz her şeyi dert ediniyorlar. Bizim iş insanlarımız halkın içerisinde, geçmişlerini unutmuyorlar. Çalıştıkları, para kazandıkları bölgeye katkı sağlamak istiyorlar. Ben bu yüzden çok mutluyum” şeklinde konuştu.

İncesu OSB yönetimiyle buranın tanıtımı için konuştuklarını da belirten Vali Çiçek, OSB’nin sadece sanayiye değil, turizme de ve bölge insanlarına da katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi. Çiçek, “Özellikle İncesu’nun çalışkan Belediye Başkanı’na ve Kaymakamına teşekkür ediyoruz. Onlar el ele vererek çok çalışıyorlar. Gerçekten çırpınıyorlar, ilçelerini çok seviyorlar. Biz de onların bu çabalarına karşılık vermek istiyoruz. Benimde yönetiminde olduğum İncesu OSB yönetimi olarak sadece kendi işletmelerine değil, tüm bölge için bir şeyler yapmaya hazırız. Artık hepimiz turizm elçisi olarak çalışacağız. Kimse ‘bu benim işim değil’ demeyecek. Geçen hafta buranın tanıtımı için fenomenler, bloggerlar getirelim dedik. Az önce yapılan oyunların, türkülerin amacı İncesu’yu tanıtabilmek. Bunu gerçekten dert edindik” diyerek konuştu.