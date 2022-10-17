Vali Çiçek, Kuşçu Marina'da devam eden ağaçlandırma ve fidan dikimi proje çalışmalarını inceledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin denizi olarak bilinen Kocasinan Kuşçu Marina bölgesinin yeşillendirilmesi adına Kayseri Valiliği'nin başlattığı, 12 milyon fidan dikimini kapsayan ve çalışmaların bir aydır yoğun şekilde devam ettiği Kuşçu Ağaçlandırma ve Fidan Dikimi projesinin çalışmalarını yerinde inceleyerek Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'dan bilgiler aldı.

PAYLAŞ
  • 17.10.2022 17:27
  • Güncelleme: 17.10.2022 19:07
Vali Çiçek, Kuşçu Marina'da devam eden ağaçlandırma ve fidan dikimi proje çalışmalarını inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin denizi olarak bilinen Kocasinan Kuşçu Marina bölgesinin yeşillendirilmesi adına Kayseri Valiliği’nin başlattığı, 12 milyon fidan dikimini kapsayan ve çalışmaların bir aydır yoğun şekilde devam ettiği Kuşçu Ağaçlandırma ve Fidan Dikimi projesinin çalışmalarını yerinde inceleyerek Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın’dan bilgiler aldı.

Proje tamamlandığında Kuşçu Marina’nın Kayseri için bir cazibe merkezi haline geleceğini belirten Vali Çiçek, ilk olarak bölgenin fidan dikimine elverişli hale getirilebilmesi adına arazi çalışmalarının yapıldığını, yaklaşık bir aydan fazla süredir devam eden çalışmalar sonucu bugün itibariyle bin 587 çukur kazılıp, kazılan çukurlara daha verimli orman toprağı ilave edildiğini ve 26 Ekim 2022 tarihi itibariyle ilk fidanın toprağa konulacağını belirtti.

Proje hakkına bilgiler veren Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ise Vali Gökmen Çiçek’in talimatları doğrultusunda Anadolu tarihinde gerçekleştirilecek olan en etraflı ağaçlandırma faaliyetinin bu bölgedeki ilk etabında bu sene itibariyle 142 hektar alana 136 bin fidan, 3 yıl içerisinde toplam 8 bin hektar alana 12 milyon fidan dikileceğini vurgulayarak, toprak işlemesinin hızla devam ettiğini ve 26 Ekim itibariyle ilk etap fidan dikimine start verileceğini söyledi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO 29'uncu Meslek Komitesi yeniden seçime gidiyor

KTO 29’uncu Meslek Komitesi yeniden seçime gidiyor

29 Ekim Türk Okçuluğu Menzil Yarışması sonuçlandı

29 Ekim Türk Okçuluğu Menzil Yarışması sonuçlandı

Başkan Palancıoğlu: 'Şehrimizin huzur ve güvenliği için, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bina tahsis ettik'

Başkan Palancıoğlu: 'Şehrimizin huzur ve güvenliği için, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bina tahsis ettik'

ERÜ'de TÜBİTAK Proje Eğitimi düzenlendi

ERÜ'de TÜBİTAK Proje Eğitimi düzenlendi

Yücel:'Yeni İmar Affı Gerekli'

Yücel:'Yeni İmar Affı Gerekli'

'Kayseri'deki şebeke suyu, tüm kriterleri sağlıyor'

“Kayseri’deki şebeke suyu, tüm kriterleri sağlıyor”

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akay' dan Gülsoy'a hayırlı olsun ziyareti

Akay' dan Gülsoy'a hayırlı olsun ziyareti

Kaçış rampası faciayı önledi

Kaçış rampası faciayı önledi

DAHA FAZLA
Vali Çiçek, Kuşçu Marina'da devam eden ağaçlandırma ve fidan dikimi proje çalışmalarını inceledi

Vali Çiçek, Kuşçu Marina'da devam eden ağaçlandırma ve fidan dikimi proje çalışmalarını inceledi

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'deki değerlerin gün yüzüne çıkarılacağını belirtti

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’deki değerlerin gün yüzüne çıkarılacağını belirtti

İlk köy kütüphanesinin kurucusu son yolculuğuna uğurlandı

İlk köy kütüphanesinin kurucusu son yolculuğuna uğurlandı

Vali Çiçek: 'İlimizi hak ettiği yere getireceğiz'

Vali Çiçek: 'İlimizi hak ettiği yere getireceğiz'

ERÜ'den 'Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü' etkinliği

ERÜ'den 'Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü' etkinliği