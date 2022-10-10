Vali Çiçek: “Hürmetçi Sazlığı dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi”

İlk defa bölgeye gelen Vali Çiçek, “Özellikle turistik alanları ve doğa harikası coğrafyayı bize gösterip daha sonra burasıyla ilgili yapılacakları planlamak üzere Hürmetçi Sazlığı’na geldik. Kayseri’ye âşık olmamak elde değil” açıklamasını yaptı.

Kayseri Valisi Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nın eteğinde, 500’ün üzerinde yılkı atına ev sahipliği yapan turizmin merkezi Hürmetçi Sazlığı'nı gezip, incelemelerde bulundu. Gezide, Vali Çiçek’e eşi Sümeyra Çiçek, Başkan Büyükkılıç’a da eşi Necmiye Büyükkılıç eşlik ederken, geziye Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın daveti üzerine Hürmetçi Sazlığı’na geldiklerini söyleyen Vali Çiçek, “Özellikle turistik alanları ve doğa harikası coğrafyayı bize gösterip daha sonra burasıyla ilgili yapılacakları planlamak üzere Hürmetçi Sazlığı’na geldik. Kayseri’ye âşık olmamak elde değil. Bir yanda mandalar, bir yanda yılkı atları, bir yanda meranın o muhteşem güzelliği. Özellikle insana sanki kartpostallardayım dedirten muhteşem görüntü beni çok etkiledi. Burayı tanıtmak için Büyükşehir Belediye Başkanımızla benim, bütün kurumlarımızla el ele vermemiz gerektiğini, burayı güzelleştirmemiz için her şeyi yapmamız gerektiği noktasında hem fikir olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bildiğiniz gibi ilçelerin her yerinde bir hizmeti var. Özellikle başkanımın buraya ilgisi, inanıyorum ki yakın zamanda bir daha geldiğimizde bambaşka bir ortamda karşılaşacağız. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımızın bakışlarından anlarım. Hürmetçi Sazlığı dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

‘ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA ONU YAPMA YÖNÜNDE GAYRET GÖSTERECEĞİZ’

Kayseri’ de turizmin en güzel yerlerini keşfettiklerini ve Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar kapsamında gayret ve özveri gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç da, “Kayseri’mizin her yeri Cenab-ı Allah vergisi güzelliklerle kendisini hissettiriyor. Turizmin en güzel ortamlarını da böylece keşfetmiş, kamuoyunun istifadesine sunmuş. Biz de böyle güzellikleri paylaşmış oluyoruz. Bugün burada Mustafa kardeşimizin yapmış olduğu önemli bir tesisteyiz. Kayseri’miz için bu bir ihtiyaçtır. Bu manada kendisini tebrik ediyorum. Üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde biz gayret göstereceğiz. Hürmetçi Çiftliği tabi bizim gençlik yıllarımızdan beri bildiğimiz buradaki gıdalarıyla da gastronominin en güzel örneklerini sergileyen ama en önemlisi cömert insanlarının olduğu bölgemiz. Organize Sanayimizin yanı başında, belediyemizin sınırları içerisinde buradaki yol güzergâhındaki vatandaşların rahatlıkla gelip burada dinleneceği, yararlanacağı bir ortam. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hacılar kaymakamımız ile belediye başkanımıza, uyum içerisinde buralarda hizmetlerini yaptıkları için teşekkür ediyorum. Yetişemedikleri yerlerde bizler her zaman varız. Sayın valimizin dediği o hizmetlerle ilgili şimdiden talimatımızı verdik. Pazartesi günü muhtarımızla daire başkanlarımız bir araya gelecekler. Ne gerekiyorsa onu yapma yönünde gayret göstereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ VE ÜLKE TURİZMİNE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise “Bu güzel tesiste hep beraber güzel bir at gezisi yaptık, burayı inşallah dünyaya tanıtacağız. Hacılarımız için en iyisi olacak, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise “Hacılarımız bir taraftan sanayisi ile bir taraftan da turizmi ile ülke gündemindedir. Burada başarılı çalışmalar gerçekleştiren özel işletmemize ayrıca parantez açmak istiyorum, vatandaşlarımızın bize, sizlere gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Hacılarımızın turizmini geliştirerek, Kayseri ve ülke turizmine katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.