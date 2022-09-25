Vali Çiçek hayır kurumları ile buluştu

Aralarında Kızılay Kayseri Şubesi, İHH İnsani Yardım Derneği, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Erciyes Feneri Derneği, Verenel Derneği, İyilikder, Yardımeli Derneği, Hasene İnsani Yardım Derneği, Ribat İnsani Yardım Derneği, İnsan Vakfı, Darülaceze Vakfı, Şefkatder, İDDEF, Hayrat İnsani Yardım Derneği gibi Kayseri'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan kurumlar ile valilik sosyal dayanışma vakfı temsilcisi katıldılar.

Ali Dağı 360 tesislerinde yapılan toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ ve Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet TAŞ’ta davetli olarak hazır bulundular. Programın açılış konuşmasını yapan Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet TAŞ davet ve katılım için Vali Gökmen ÇİÇEK, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ ve hayır kurumları temsilcilerine teşekkür etti

TAŞ, sözlerinin devamında hayır yapmanın dinimizin emri olduğunu, Peygamberimiz ve 4 halife döneminden bu yana hayır kurumlarının kurulup topluma hizmet verdiğini bildirdi.

TAŞ, Türkiye hayır kurumlarının geçmişten bu yana yurt içinde ve yurt dışında insanlara hizmet götürdüğünü Asya, Afrika, Avrupa, Amerika gibi kıtaların birçok ülkesinde hayır kurumları temsilcilerinin Türkiye'nin gönüllü elçisi olarak hayır hizmeti yürüttüklerini söyledi. TAŞ, konuşmasının devamında hayır yapmaya en çok muhtaç insanların sığınmacılar olduğunu, hayır kurumlarının bunlara yaptıkları yardımlarla devletin yükünü hafiflettiklerini bildirdi. Dileklerinin Türkiye'deki sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılama bakımından kısa zamanda kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri olduğunu, bunun için valiliğin sivil hayır kurumlarına yardımcı olmasını beklediklerini bildirdi.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ toplantı için Vali Gökmen ÇİÇEK ve hayır kurumlarına teşekkür etti. Hayır kurumlarının yaptıkları hizmetlerle toplumsal patlamayı önlediklerini bildiren BÜYÜKKILIÇ, her zaman onların yanında ve desteğinde olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Vali Gökmen ÇİÇEK toplantıya katılım için başkan BÜYÜKKILIÇ ve kurum temsilcilerine teşekkür etti.

Vali ÇİÇEK, hayır kurumları ile tanışmak onları yakından tanıyıp faaliyetleri hakkında bilgi almak, onlara yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi. Hayır kurumlarının devletin yükünü alan kurumlar olduğunu da bildiren Vali ÇİÇEK, onların daha iyi hizmet vermeleri için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi, katılım için kurum temsilcilerine teşekkür etti.

Buluşmanın son bölümünde hayır kurumları temsilcileri söz alarak faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Programa katılanlar buluşmanın anısına topluca fotoğraf çektirdiler.