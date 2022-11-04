Vali Çiçek: “Biz onların kalplerinin güzelliğini, kalpleri ile bizi gördüklerini gördük”

Törende konuşan Vali Çiçek, “Öğrencilerimizi de gördük. Muhteşemlerdi. Gözleri pek iyi göremiyordu belki ama biz onların kalplerinin güzelliğini, kalpleri ile bizi gördüklerini gördük. İşte bu okulun özellikle onlara dönük olarak hayatlarını kolaylaştırmak için onarım yapılması, yenilenmesi her şeyden daha değerli” dedi.

Gerçekleştirilen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Hayırsever Mehmet Tarman ile Eşi Emel Tarman, Mehmet Tarman İlkokulu Müdürü Dilaver Koçak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, hayırsever Mehmet – Emel Tarman çiftine teşekkür etti. Hayır yapmanın zor bir şey olduğunu ve herkese nasip olmayacağını söyleyen Vali Çiçek, “Size öncelikle teşekkür ediyorum, bu hayırlar tabi ki çok önemli, vermek zor bir iş ve herkese de nasip olmaz. Çok defasında da konuştuğum iş insanı dostlarım olmuştu ‘vermek istiyorum sayın Valim, veremiyorum’ demişti. Birisi de bir söz vermişti yapacağına dair sonra aradı ‘sabaha kadar uyuyamadım veremeyeceğim’ demişti. Vermek kolay bir şey değil. Ama o vermenin, paylaşmanın tadını aldıktan sonrada o paylaşmanın güzelliğini gördükten sonrada herhalde vermemek kolay değildir. Ben doğduğunuz topraklara vefanız, buraları unutmamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada öğrencilerimizi de gördük. Muhteşemlerdi. Gözleri pek iyi göremiyordu belki ama biz onların kalplerinin güzelliğini, kalpleri ile bizi gördüklerini gördük. İşte bu okulun özellikle onlara dönük olarak hayatlarını kolaylaştırmak için onarım yapılması, yenilenmesi her şeyden daha değerli” şeklinde konuştu.

‘HAYIRSEVERLERİMİZ ELİNİ UZATTIĞI ANDA KOLLARINDAN YAKALIYORUZ’

Tarman ailesinin özellikle Erkilet bölgesinde çok büyük hayırlar yaptığını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “1 milyon 750 bin lira gibi bu sene buraya bir tadilat onarım için masraf yaptılar. Geçen sene de 1 milyon 250 bin lira gibi diğer okulumuza masraf yapmışlardı. Bu hayır işleri ile uğraşmak kolay değil, herkesin karı değil, Tarman ailesinin, Erkilet kucaklaşması diyelim. Kazandıklarını Erkilet ile paylaşması diyelim, vefa borcunu ödemesi diyelim. 900 civarında bizim okulumuz var bunların hepsine yetişmemiz mümkün değil. Bu tür hayırseverlerimizin yapmış oldukları yardımlarla bu tür tadilat onarım işleri bizim elimizi kolaylaştırmakta ve kendileri de aile olarak topluma olan borçlarını ödemektedirler. Bu tür hayırseverlerimizin sayısının artmasını temenni ediyorum. Kayserimiz zaten hayırseverler şehri olarak anılıyor ama Tarman ailemiz okulu yaptırmakla kalmıyor, okullardan ellerini çekmiyorlar, vakıf vasıtasıyla sürekli buraların yenileme ve tadilat çalışmalarına yardımcı oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Rabbim onlara daha çok versin onlarda Milli Eğitim camiası adına daha çok kullansın diyoruz. Biz hayırseverlerimiz elini uzattığı anda kollarından yakalıyoruz. Kendileri ile ilişkilerimiz oldukça iyi, yeter ki yaklaşsınlar. Biz her türlü kapıları açıyoruz, onlara kolaylık sağlıyoruz. Bu okullar bizim halkımızın. Onlarda halkımıza bir vefa borcunu bu şekilde ödüyorlar. Aramız son derece iyi bu ilişkilerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Mehmet Tarman İlkokul Müdürü Dilaver Koçak ise, Tarman ailesine teşekkürlerini ileterek “8 yıldır okulumuzda her türlü katkılarını hiçbir zaman için esirgemediler. Ama bu yaz döneminde yoğun bir tadilata girdik. Komple okulumuzu sıfırdan yenileme çalışması yapıldı. Aynı zamanda aynı binayı kullandığımız Görme Engelliler İlkokulu, Ortaokulu birlikte ikisinin bir komple tadilatını yaptık. Bugün de özel bir işleri için gelmişlerdi bu vesile ile kendileri ile küçük bir açılış yapacağız. Tüm Tarman ailesine okulumuza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ellerini üzerimizden hiç çekmediler. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah başka okullara da nasip olur” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Vali Gökmen Çiçek, Hayırsever Emel - Mehmet Tarman çiftine plaket takdim etti.