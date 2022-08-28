Vali Çiçek: 'Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı'

Yukatel Kayserispor'un sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı' dedi.

PAYLAŞ
  • 28.08.2022 22:11
  • Güncelleme: 29.08.2022 08:28
Vali Çiçek: 'Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un sahasında Bitexen Giresunspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı” dedi.

Maç sonu stadyum çıkışında açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, skordan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Gerçekten çok mutluyuz. Bu şehir daha büyük başarılara da layık. Kayserispor şehrimizi birleştirecek, bütünleştirecek en büyük payda diyebiliriz. Sağcı, solcu siyasi görüşü ne olursa olsun hepimizin ortak yönü Kayserispor. Kayserispor gol attığında hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım her şey bitiyor. Bugün bizim için mutlu bir gün. Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı. Ben futbolcularımızı, kulübümüzün başkanını, yöneticimiz Ali hocayı ve bütün ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Bize büyük bir sevinç yaşattılar. İnşallah bunlar devam eder. Bizde böyle mutlu mutlu evimize döneriz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Saadet Partililer Milli Görüş Buluşması'nda bir araya geldi

Saadet Partililer Milli Görüş Buluşması'nda bir araya geldi

40'lı yaşlardan sonra böbrek tümörü riski artıyor!'

40'lı yaşlardan sonra böbrek tümörü riski artıyor!'

Başkan Akay'a Boğazlıyan'da sevgi seli

Başkan Akay'a Boğazlıyan'da sevgi seli

Başkan Büyükkılıç: '8 alanda kazı çalışmalarına destek veriyoruz'

Başkan Büyükkılıç: '8 alanda kazı çalışmalarına destek veriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Turizmin yeni adresi Kocasinan olacak'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Turizmin yeni adresi Kocasinan olacak'

Başkan Büyükkılıç: '4 bin 200 futbol sahası büyüklüğündeki alan sulamaya açılıyor'

Başkan Büyükkılıç: '4 bin 200 futbol sahası büyüklüğündeki alan sulamaya açılıyor'

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

4
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

6
Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Berna Gözbaşı: 'Bu yükü sadece benim taşıyamayacağımı anladılar'

Berna Gözbaşı: "Bu yükü sadece benim taşıyamayacağımı anladılar"

DAHA FAZLA
Giresunspor maçında Develi'den Yukatel Kayserispor'a tam destek

Giresunspor maçında Develi'den Yukatel Kayserispor'a tam destek

Vali Çiçek: 'Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı'

Vali Çiçek: 'Şehrimizin birleştirici gücü, gururumuz maçı kazandı'

Çağdaş Atan: 'Bugün futbolcularımla gurur duydum'

Çağdaş Atan: 'Bugün futbolcularımla gurur duydum'

Narkotik polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon

Narkotik polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon

Mescitten çanta çalan şahıs yakalandı

Mescitten çanta çalan şahıs yakalandı