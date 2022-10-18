Vali Çiçek: 'Muhtarlar, devletimiz ve milletimiz arasındaki en yakın temas noktasıdır'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 18.10.2022 17:14
  • Güncelleme: 18.10.2022 17:21
Vali Çiçek: 'Muhtarlar, devletimiz ve milletimiz arasındaki en yakın temas noktasıdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde demokrasimizin temel taşlarından birisi, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında en yakın temas noktası olan muhtarlarımız, yapmış oldukları görevlerde devletimizin, mahallelerimizin ve köylerimizin temsilcisi konumundadırlar. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde önemli görevler üstlenerek, vatandaşlarımızla devlet kurumlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık teşkilatı en ücra yerleşim yerine bile modern, yenilikçi kamu yönetimi anlayışını taşıyarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur. Sizlerin çaba ve gayretleriyle muzaffer devletimizin, müstesna milletimizin mutlu yarınlarını inşa edebiliriz. Değerli arkadaşlar, bu mübarek yolda; şikâyet edemeyiz, yoruldum diyemeyiz ve hepsinden önemlisi asla duramayız. Çünkü Cenabı Allah her birinize yeryüzünün en asil milletine ve en şanlı devletine hizmet etme ayrıcalığı nasip etmiş. Bilmelisiniz ki bu kutlu dava, alicenap emeklerinizle taçlandıkça hak katında ve kararında mükâfat bulacaktır. Muhtarlarımıza verilen önemin göstergesi olarak muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmış ve 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; devletimiz ile vatandaşlarımız arasında çok önemli bir görev yürüten muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, yapmış oldukları başarılı çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyor, vefat eden muhtarlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler temenni ediyorum."

İHA

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