Vali Çiçek: 'Baharda herkes Erdemli'ye gelecek'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliseleri ve peri bacaları ile doğa harikası Soğanlı Bölgesi'ni ve Erdemli Vadisi'ni turizme kazandırmak için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

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  • 04.09.2022 09:37
  • Güncelleme: 04.09.2022 10:22
Vali Çiçek: 'Baharda herkes Erdemli'ye gelecek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliseleri ve peri bacaları ile doğa harikası Soğanlı Bölgesi’ni ve Erdemli Vadisi’ni turizme kazandırmak için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Gökmen Çiçek, Soğanlı Vadisi’nde yapımı devam eden asfalt, yürüyüş yolu ve meydan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Soğanlı Vadisi incelemesinin ardından Akköy Baraj Gölü bölgesine geçen Vali Çiçek, Baraj Gölü çevresinde yapılacak çalışmalar hakkında İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Halit Taşyapan’dan bilgiler aldı. Baraj Gölü’ndeki incelemelerinin ardından Erdemli Vadisi’ni ziyaret eden Vali Çiçek, burada yapmış olduğu konuşmada, “ Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Kayseri’de başlattığımız turizm seferberliğinde en can alıcı noktalardan birisi Soğanlı ve Erdemli Vadisi. Yeşilhisar Kaymakamımız ve Yeşilhisar Belediye Başkanımızın talepleri doğrultusunda bu bölgede bir çalışma başlattık. Soğanlı Vadisi’nde çalışmalarımız devam ederken bir muhteşem vadinin de Erdemli’de olduğunu gördük. Bir film platosunda gibi hissediyorsunuz kendinizi. Sanki bin yıl öncesindeki ruhu hissediyorsunuz. Muhteşem yapılar, muhteşem yürüyüş yolu. İnşallah en kısa zamanda Turizm Müdürlüğümüzün çizmiş olduğu proje ile Kaymakamlığımız ve Belediyemiz işbirliğinde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte burasını muhteşem bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. Baharda herkes Erdemliye gelecek diyorum. Erdemli muhteşem olacak” dedi

Son olarak Yeşilhisar İçmece Mahallesi’nde bulunan şifalı su tesisini ziyaret eden Vali Çiçek, Yeşilhisar ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

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İHA

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