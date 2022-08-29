Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında 30 Ağustos 1922 tarihi, aziz milletimizin, bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını, hiçbir zaman esareti ve zilleti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür dedi.

PAYLAŞ
  • 29.08.2022 12:51
  • Güncelleme: 29.08.2022 14:19
Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında; "30 Ağustos 1922 tarihi, aziz milletimizin, bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını, hiçbir zaman esareti ve zilleti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür" dedi.

Vali Çiçek mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, muazzez vatan toprağı uğruna verdiği zorlu Kurtuluş Savaşı mücadelesini başarıyla neticelendirerek Cumhuriyet’imizin kuruluşunu müjdelediği büyük zaferimizin 100’üncü yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922 tarihi, aziz milletimizin, bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını, hiçbir zaman esareti ve zilleti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür. Bu eşsiz zaferin ardında her türlü imkansızlıklara rağmen, canını hiçe sayarak vatanını müdafaa eden aziz milletimizin birlik ve beraberliği, istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesareti ve fedakarlığı vardır. Millet olarak geçmiş ve gelecek nesillerimize karşı taşıdığımız sorumluluk, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu güzel vatanımızı, Cumhuriyetimizi aynı şuur ve kararlılıkla muhafaza ve müdafaa etmek, tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla ülkemizi sonsuza dek korumak ve yüceltmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mutlu Önal'dan amatör camiaya müjde

Mutlu Önal’dan amatör camiaya müjde

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte tarihi Sultan Hanı'nı turizme açtı

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte tarihi Sultan Hanı'nı turizme açtı

Büyükşehir'den öğrenci ve ailelerine yapılacak eğitim yardımları ve şartları

Büyükşehir’den öğrenci ve ailelerine yapılacak eğitim yardımları ve şartları

Matbaacı Halis Uluhan: 'Dijital düğün davetiyesi tercihleri arttı'

Matbaacı Halis Uluhan: “Dijital düğün davetiyesi tercihleri arttı”

Başakpınar'a 10 kilometrelik yeni tarım yolu

Başakpınar'a 10 kilometrelik yeni tarım yolu

Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor

Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

4
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

6
Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Cabbar'dan Kaymakam Tunç'a hayırlı olsun ziyareti

Başkan Cabbar'dan Kaymakam Tunç'a hayırlı olsun ziyareti

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

DAHA FAZLA
Kayserili oto galericilerden Kılıçdaroğlu'nun 'araç almayın' sözlerine tepki

Kayserili oto galericilerden Kılıçdaroğlu'nun 'araç almayın' sözlerine tepki

Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür'

Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür'

Büyükşehir'de Cumhurbaşkanlığı uzmanlarının katılımıyla 'staj' toplantısı

Büyükşehir'de Cumhurbaşkanlığı uzmanlarının katılımıyla 'staj' toplantısı

Demir atlılar Erciyes Moto Fest'te buluştu

Demir atlılar Erciyes Moto Fest'te buluştu

Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı

Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı