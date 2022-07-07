Vali Buhara muhtarlarla bir araya geldi
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, il genelindeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı düzenlendi.
- 07.07.2022 13:10
- Güncelleme: 07.07.2022 13:10
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, il genelindeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Vali Buhara, Kırşehir’de mahalle ve köylere yönelik çalışmaların muhtarlarla birlikte yapılacağını söyledi. Toplantıda, kurum amirleri tarafından çeşitli konularda muhtarlara bilgilendirmelerde bulunuldu.
Muhtarlar, toplantının ardından, kurumlarca açılan stantlarda talep ve isteklerini ilgili kurumlara yazılı olarak bildirdiler.
İHA
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