Vali Akın, muhasebecilerle bir araya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Muhasebe Haftası nedeniyle düzenlenen programda muhasebecilerle bir araya geldi.

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  • 05.03.2022 13:12
  • Güncelleme: 05.03.2022 13:12
Vali Akın, muhasebecilerle bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Muhasebe Haftası nedeniyle düzenlenen programda muhasebecilerle bir araya geldi.

Düzenlenen programda konuşan Vali Akın, devletin gelir kaynağı olan verginin toplanmasında önemli bir yere sahip olan muhasebecilik mesleğinin dikkat ve sorumluluk gerektiren önemli meslek gruplarından birisi olduğunu söyledi. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirlerin vergi mükellefleri ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Vali Akın, “Muhasebeciler ayrıca ticari ve ekonomik hayatın belli bir düzen içerisinde işlemesine de katkıda bulunmaktadırlar. Bilgisiyle iş dünyasına yön veren ve ülkemiz ekonomisinin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük emeği bulunan oda üyelerimizin ve bu mesleğe yeni adım atanların, bu özel gün vesilesiyle bir araya gelmesi, muhasebecilerimiz arasındaki birlik ve beraberliğin ve dayanışma duygusunun artmasına vesile olmaktadır" dedi.

CHP Milletvekili Metin İlhan ile Kırşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak’ın da konuşma yaptığı program, yeni ruhsat almış mali müşavirlere ruhsatlarının teslim edilmesi ile sona erdi.

İHA

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