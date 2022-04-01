Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geçtiğimiz hafta işlenen cinayet sonrası kayıp olan ve cesedi hala bulunamayan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 01.04.2022 16:32
  • Güncelleme: 01.04.2022 16:32
Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geçtiğimiz hafta işlenen cinayet sonrası kayıp olan ve cesedi hala bulunamayan Hasan Aydoğan’ı arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar ve soruşturma hakkında da Aydoğan ailesini bilgilendiren Vali Akın, sosyal medya hesapları üzerinden de yaptığı paylaşımda, "AFAD, UMKE, jandarma, polis su altı ekipleri Hasan Aydoğan adlı gencimizi Kızılırmak’ta arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bizlerde çalışmaları yerinde inceleyerek aileyi bilgilendirdik" notunu paylaştı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan’ın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu Köyü civarında çalışmalar devam ediyor.

İHA

Kayseri Gündem
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