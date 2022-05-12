Vali Akın, 'Engelli vatandaşları yaşam standartlarını yükseltmeliyiz'

Engelliler Haftası nedeniyle Engelsiz Yaşam Merkezi sakinleri ile Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği üyeleri Vali İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu başkanlığındaki Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerini kabul eden Vali İbrahim Akın daha sonra Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan ve beraberindeki özel gereksinimli vatandaşlar ile görüştü.

Vali Akın, devletin engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarını sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla her yıl 10-16 Mayıs günleri arasında Engelliler Haftası olarak çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Vali İbrahim Akın, “Engelli kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakan bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmesi toplumun tüm kesimlerinin duyarlı yaklaşımıyla mümkündür. Engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha çok varlık göstermeleri şüphesiz toplumsal yapımızı daha da güçlendirecektir. Zaten millet olarak sahip olduğumuz kültür ve değer yargılarımızda bizlere sorunlarımızı kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusu içerisinde çözmeyi öğütlemektedir" dedi.

Ziyaret, engellilere yönelik olarak yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi.