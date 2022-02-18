Vadi yatağında cansız bedeni bulunan Mansur, toprağa verildi
Kayseri'de 2 gün önce akşam saatlerinde cansız bedeni bulunan ve hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılmış olan Rabia Mansur'un (37) cenazesi bugün toprağa verildi.
- 18.02.2022 17:35
- Güncelleme: 18.02.2022 17:35
Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılmasının 1 hafta sonrasında Talas ilçesinde bulunan Derevenk Vadisi yatağında cansız bedeni bulunan Mansur’un cenazesi, Kocasinan ilçesinde toprağa verildi. Mansur’un yapılan otopsisinde ise viyadükten atlayarak, intihar ettiği belirlendi. İşlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mansur’un cenazesi, Kocasinan ilçesi Amarat Mahallesi’nde bulunan Amarat Camii’nde cenaze namazı kılınmasının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
1ha
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