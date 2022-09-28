Üzüm diyarı İncesu’da, üzümün pekmez yolculuğu başladı

Yıllık 15 bin 400 ton üzüm yetiştirilen ilçede üzümlerin geleneksel yöntemlerle pekmez haline getirildiğini söyleyen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Şifa deposu olan pekmezimizin üzümü tüflü topraklar ve sert olmayan kayalık bağlarda yetişiyor” dedi.

Türkiye’deki bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğinde önemli yere sahip olan İncesu ilçesinde bağ bozumu yapılarak pekmezler kaynamaya başladı. İlçede 42 bin dekar bağ sahasında Parmak, Karagevrek, Gülüzümü, Beyaz Buludu, Siyah Buludu, Şireder, Çavuş, Karaser Karası, İldeş, Razaki başta olmak üzere 30 çeşit üzüm yetişiyor.

1950 kayıtlı çiftçinin olduğu ilçede yetişen üzümlerden yapılan pekmezin Kayseri ve çevre illerde satıldığına dikkat çeken İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “İncesumuz bağcılık sektörünün en önemli merkezlerinden birisidir. Bölgeyi çevreleyen Erciyes, Hasan ve Melendiz dağlarının püskürttükleri tüflü topraklar ve sert olmayan kayalıklar, kaliteli üzüm yetiştiriciliğinin önemli nedenlerindendir. İlçemizde 42 bin dekar bağ sahasında 15 bin 400 ton taze üzüm yetiştirilir. Bu üzümler kurutularak, sofralık olarak tüketildiği gibi pekmez, sirke, meyve suyu ve çeşitli ürünlerin yapımında kullanılmaktadır” diye konuştu.

İlçede yetişen üzümlerin geleneksel yöntemlerle pekmez haline getirildiğini belirten Belediye Başkanı İlmek, belediye olarak da pekmez üretim tesisi kurduklarını ve çiftçiden toplanan üzümlerin burada pekmez haline getirildiğini sözlerine ekledi.