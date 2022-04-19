Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran ve üzerine çatı düşmesi ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

PAYLAŞ
  • 19.04.2022 00:41
  • Güncelleme: 19.04.2022 10:47
Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran ve üzerine çatı düşmesi ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi İmar Sokak’ta fırtınadan dolayı otomobilini bina dışına çıkaran Yavuz P., apartmana girerken rüzgardan dolayı uçan çatı üzerine düştü. Yavuz P. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçan çatının parçaları apartman bahçesindeki bir aracı da kullanılamaz hale getirirken, ağır yaralanan Yavuz P. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz P., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan feci olayda güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'Sırdaşın Olayım' Projesi

KAYMEK'ten 'Sırdaşın Olayım' Projesi

Yeşilhisar ve Develi'de kum fırtınası

Yeşilhisar ve Develi'de kum fırtınası

Büyükşehir'den tarıma 3 ayda 25 milyon TL'lik 3 bin ton tohum desteği

Büyükşehir'den tarıma 3 ayda 25 milyon TL'lik 3 bin ton tohum desteği

12 ticari anlaşmazlık KATOTAM'da çözüldü

12 ticari anlaşmazlık KATOTAM’da çözüldü

Model fabrikayla işletmelerin verimliliği arttı

Model fabrikayla işletmelerin verimliliği arttı

Kablo hırsızı yakalandı

Kablo hırsızı yakalandı

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı

Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı

KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel yönetim desteğiyle gelişimini sürdürüyor

KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel yönetim desteğiyle gelişimini sürdürüyor

DAHA FAZLA
Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'e lanet

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'e lanet

Memleket PartisiBaşkan Yardımcısı Bereket: 'Bu halk kuyrukları hak etmiyor'

Memleket PartisiBaşkan Yardımcısı Bereket: “Bu halk kuyrukları hak etmiyor”

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli'

Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli'