Üzerinde kılıç taşıyan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan kontrollerde parkta oturan bir kişinin üzerinden 44 cm uzunluğunda kılıç çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, park içerisinde oturan 2 şahıs üzerinde yapılan kontrollerde S.M.’nin üzerinden yaklaşık 44 cm uzunluğunda saplı kılıç buldu. S.M.’nin yanında bulunan B.D.’nin üst aramasında ise 2 adet yaklaşık 20 cm uzunluğunda sustalı bıçak bulundu.

Ekipler tarafından materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.