Uzaydan gelen mektup

Kayseri'de yaşayan 4. sınıf öğrencisi İlknur Sinem Sezer, Avrupa Uzay Ajansı tarafından düzenlenen yarışmada 1. olunca, resmettiği astronot da minik öğrenciye uzaydan teşekkür mektubu gönderdi.

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  • 12.09.2022 15:13
  • Güncelleme: 12.09.2022 16:01
Uzaydan gelen mektup
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yaşayan 4. sınıf öğrencisi İlknur Sinem Sezer, Avrupa Uzay Ajansı tarafından düzenlenen yarışmada 1. olunca, resmettiği astronot da minik öğrenciye uzaydan teşekkür mektubu gönderdi.

Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde bulunan Hasan Polatkan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İlknur Sinem Sezer, Avrupa Uzay Ajansı tarafından düzenlenen ‘Uzayda Yaşamak’ temalı resim yarışmasına katıldı. Yarışmada İtalyan Astronot Samantha Cristoforetti’nin resmini çizen İlknur, kendi kategorisinde birinci seçildi. Daha sonra kendi fotoğrafının resmedildiğini ve 1. olduğunu öğrenen Samantha Cristoforetti, Minerva görevinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (İSS) İlknur’a teşekkür mektubu ve kendi apoletini gönderdi.

Türkiye’nin ilk kadın astronotu olmak istediğini söyleyen 4. sınıf öğrencisi İlknur Sinem Sezer, “Ben Avrupa Uzay Ajansı tarafından düzenlenen resim yarışmasına katıldım. İlk önce resmimi çizdim, daha sonra öğretmenimiz çizdiğim resmi yarışmaya gönderdi ve ben de yarışmada kendi kategorimde 1. oldum. Sonrasında resmini çizdiğim astronot da bana mektup yazarak ulaştı. Mektubu da bana şu anda Minerva görevinde olduğu Uluslararası Uzay İstasyonundan göndermiş. Resmini çizdiğim astronot bana bir adet kitap, apolet ve bir de mektup gönderdi oradan. Mektubunda da bana teşekkür etti. Kendimi çok iyi hissettim ve çok heyecanlıydım. Ben gelecekte Türkiye’nin ilk kadın astronotu olmak istiyorum. Bir gün fırsatım olursa resmini çizdiğim astronotla da tanışmak istiyorum. Öncelikle yarışmaya katılmamı sağlayan öğretmenime teşekkür ediyorum. Beni birinciliğe layık görenlere ve astronot Samantha’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Baba Ayhan Sezer ise, “Kızımın bu yarışmadaki başarısından ben ve ailem çok mutlu olduk. Ben İlknur’u çok başarılı buluyorum bu konuda ve isteklerinde de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kızım adına çok sevindim ve mutlu oldum, İnşallah istediği gibi ilk kadın astronotumuz da olur. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onlara her zaman güvenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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