Uyuşturucuyu sigara paketine sakladı, güven timlerinden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir şahsa ait sigara paketi içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 27.09.2022 11:33
  • Güncelleme: 27.09.2022 11:38
Uyuşturucuyu sigara paketine sakladı, güven timlerinden kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir şahsa ait sigara paketi içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri U.A.’nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, U.A.’nın arkasında sigara paketini fark eden ekipler paketin içerisinde folyoya sarılı 0,90 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. U.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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