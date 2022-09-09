Uyuşturucuyu çelik kasada zulalamışlar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu taciri 2 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların evinde yapılan aramada, çelik kasa içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 09.09.2022 15:05
  • Güncelleme: 09.09.2022 15:33
Uyuşturucuyu çelik kasada zulalamışlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu taciri 2 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların evinde yapılan aramada, çelik kasa içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısların araçlarını tespit eden ekipler, çalışma başlattı. Narkotik dedektifleri, araçlarıyla seyir halinde olan H.D., Ç.E. ve S.K.’yı, yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı. Şahısların ikametinde arama yapan ekipler, çelik kasa içerisine zulalanmış 15 parça halinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet folyo, 5 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşet ve 1 adet de not defteri bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konuldu.

Ç.E.’ye işlem yapılırken, H.D. ve S.K. de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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İHA

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