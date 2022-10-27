Uyuşturucu tehdidine dikkat çekildi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Üniversite öğrencilerine, Gençliğin Ruh Sağlığını Korumak Psikolojik Dayanıklılık ile İyilik Halini Güçlendirmek ve Uyuşturucu ile Mücadele ve KADES hakkında eğitim semineri verildi.

Adalet Meslek Yüksekokulu konferans salonundan gerçekleşen seminere Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci, Yerköy İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda, uyuşturucu nedir, artan uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyetlerin aktarıldığı seminerde, arkadaş çevresinin önemi, evde verilen eğitimin, annenin çocuklarına karşı yaklaşımının öneminden bahsedildi.

Uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü de detaylıca anlatıldı. Seminer sonrası katılımcılara konuya ilişkin el broşürü dağıtıldı.

Seminerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yapıldı.