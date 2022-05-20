Uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan ’Narko Sokak’ Operasyonunda bir uyuşturucu taciri daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ’Narko Sokak’ operasyonunda, A.A. ve F.B. isimli şahısların bulduğu araçta arama yapan polis ekipleri; 7.14 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde paketlemeye yarayan alüminyum folyo rulosu ele geçirdi.

’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.A. tutuklandı.