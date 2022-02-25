Uyuşturucu şüphelisi 5 kişi adliyede

Kayseri'de Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakaladığı 5 şüpheliyi adliyeye sevk etti.

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  • 25.02.2022 19:33
  • Güncelleme: 25.02.2022 19:33
Uyuşturucu şüphelisi 5 kişi adliyede

 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele operasyonlara devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri’de 2 farklı operasyon düzenlendi. 
İlk operasyonda, U.G isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahsın adresi tespit edilerek arama yapıldı. Yapılan aramada satışa hazır paketler halinde 11 parça 43 gram metamfetamin maddesi, 86 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi.
İkinci operasyonda ise,  B.G ve A.Y isimli şahısların doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şahısların gelmiş olduğu yolcu otobüsü tespit edilerek arama yapıldı. Yapılan aramada 500 gram süt kutusu içine gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

1ha

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