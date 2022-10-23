Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 4 şüpheli, uyuşturucu madde suçundan gözaltına alındı.

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  • 23.10.2022 13:41
  • Güncelleme: 23.10.2022 13:41
Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda kent genelinde yapılan operasyonda 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Şüphelilerin ikametleri tespit edilerek, adrese ve kişilere arama yapıldı.
Yapılan aramada 1 kilogram 250 gram kokain ve satışa hazır metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. 
Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon anıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Kararlıyız. Kayseri'de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız” mesajı verdi.

1ha

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