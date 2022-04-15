Uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 3 kişi tutuklandı

Yozgat kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

PAYLAŞ
  • 15.04.2022 14:12
  • Güncelleme: 15.04.2022 14:12
Uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 3 kişi tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2’si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yeni Cami ve Şeyh Osman Mahallelerinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda G.K., P.Ö. ve M.S.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde satışa hazır 10 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ile 51 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

İkisi kadın biri erkek olmak üzere P.Ö., G.K. ve M.S.C. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü

Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü

'Kuklaların Efendisi'nden Orhan Hakalmaz'a sürpriz

'Kuklaların Efendisi'nden Orhan Hakalmaz'a sürpriz

Bakan Akar Kayseri'de

Bakan Akar Kayseri'de

Başkan Büyükkılıç: 'Hizmet Bizim İşimiz'

Başkan Büyükkılıç: 'Hizmet Bizim İşimiz'

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

'Maharetli Eller' Ramazan'da da devam ediyor

'Maharetli Eller' Ramazan'da da devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor U19 - Çaykur Rizespor U19: 1-1

Kayserispor U19 - Çaykur Rizespor U19: 1-1

Flamingoların durağı Kayseri oldu

Flamingoların durağı Kayseri oldu

DAHA FAZLA
ERÜ Rektörü Çalış: 'Üniversitemizin başarı çıtası her gün yükseliyor'

ERÜ Rektörü Çalış: 'Üniversitemizin başarı çıtası her gün yükseliyor'

Kardiyoloji Uzmanı Ulucan: 'Diyet alışkanlığı ve haftalık yürüyüşler kalp sağlığı için faydalı'

Kardiyoloji Uzmanı Ulucan: “Diyet alışkanlığı ve haftalık yürüyüşler kalp sağlığı için faydalı”

Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'nda

Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'nda

Kayseri'de hurdacı denetimleri sürüyor

Kayseri'de hurdacı denetimleri sürüyor

Büyükşehir'de yeni vatmanlar noter huzurunda kura ile belirlendi

Büyükşehir'de yeni vatmanlar noter huzurunda kura ile belirlendi