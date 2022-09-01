Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların batı illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu Kayseri’ye getirecekleri ve para karşılığı satacakları bilgisine ulaştı. Uyuşturucunun taşınacağı araç tespit edilerek takibe alındı. Şüpheliler ve araç Malatya uygulama noktasına geldiği sırada durdurulmak istendi. ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler araçlarıyla kaçmaya başladı.

Takip sonucu durdurulan araçta arama yapıldı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta tek parça halinde 88 gram eroin, 2 parça halinde 38,5 gram metamfetamin ve 12 sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheliye işlem yapılırken, T.Ç. ve M.Ç. isimli şüpheliler ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.