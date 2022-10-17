Uyuşturucu madde operasyonunda 9 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 9 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
- 17.10.2022 14:09
- Güncelleme: 17.10.2022 14:09
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda toplam 9 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı.
Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
1ha
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