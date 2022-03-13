Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu madde ticareti' yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Adrese yapılan aramada 15.50 gram eroin, 11 adet sentetik ecza hap, 115 adet fişek, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi.



Olay ile ilgili 5 şüpheli şahsa işlem yapılarak, B.B. ve S.K. isimli şüpheli şahıslar ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.