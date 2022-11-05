Uykusuzluğun sebebi vitamin eksikliği olabilir

Vitaminler birçok yaşamsal fonksiyonda rol oynarken, eksik olması ise bazı durumlarda uykusuzluğa sebep olabiliyor.

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  • 05.11.2022 12:12
  • Güncelleme: 05.11.2022 12:12
Uykusuzluğun sebebi vitamin eksikliği olabilir

  İç Hastalıklar Uzmanı Doktor Şerife Yılmaz, vitamin eksikliğinin uykusuzluğa, mevsim geçişlerindeki uykusuzluğun da kronik yorgunluğa sebep olduğunu söyledi. 

Uyku zihinsel ve fiziksel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli olan ve yaşamımızın üçte birini kapsayan aktif bir dönemdir. Uyku insan sağlığı için büyük önem taşır. Vitamin eksikliğine bağlı olarak gelişen uykusuzluk hali ise yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. 

Özellikle D ve B12 vitamin eksikliğinin uykusuzluğa yol açtığını belirten Özel Tekden Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Doktor Şerife Yılmaz, çinko ve mineral eksikliğinin de uykusuzluğa yol açtığını aktardı. Uzun süreli uykusuzluk problemi yaşayan ve uyku esnasında sık uyanan, erken uyanan ve uykusunu alamayan kişilerin D ve B12 vitaminlerini kontrol etmeleri gerektiğini belirten Yılmaz, özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan uykusuzluk probleminin insanlarda kronik bir yorgunluğa sebep olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Mevsim geçişlerinde hava durumuna bağlı olarak, yani gündüzleri havanın daha sıcak olması, gece sıcaklığın daha fazla düşmesi, mevsim değişimleri insanlarda genellikle kronik bir yorgunluğa sebep olur. Bununla birlikte vitamin eksikliği de bu dönemlerde daha sık görülmektedir. Özellikle mevsim geçişlerinde hem tiroit hormonuna hem de vitamin değerlerine baktırmaları gerekir” şeklinde konuştu.

1ha

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Uykusuzluğun sebebi vitamin eksikliği olabilir

Uykusuzluğun sebebi vitamin eksikliği olabilir

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