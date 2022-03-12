Usta isimler Nevşehirlileri mest etti

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri'ne 'Fabrika Ayarı' adlı söyleşileri ile konuk olan Hayati İnanç ve Bekir Develi, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nu dolduran binlerce kişiyi mest etti.

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  • 12.03.2022 14:12
  • Güncelleme: 12.03.2022 14:12
Usta isimler Nevşehirlileri mest etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri’ne ‘Fabrika Ayarı’ adlı söyleşileri ile konuk olan Hayati İnanç ve Bekir Develi, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nu dolduran binlerce kişiyi mest etti.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Başladığı günden itibaren birçok ünlü sanatçı, yazar ve oyuncuyu sanatseverler ile buluşturan etkinliklerin bu haftaki konukları televizyon ekranının tanınan yüzlerinden biri olan yazar ve sunucu Bekir Develi ile Eğitimci Yazar Hayati İnanç oldu. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Fabrika Ayarı’ adlı söyleşiye Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Programdan dakikalar önce salonu dolduran Nevşehirliler ile yaklaşık 2 saat süre ile hoş bir sohbet gerçekleştiren Develi ve İnanç, program sonunda kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

İHA

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