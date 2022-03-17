Ürolog Emin Öztürk: 'Koronavirüs cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açıyor'

Kayseri Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Doktor Emin Öztürk, koronavirüs geçiren erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğunun meydana geldiğini söyledi. Öztürk, bu rahatsızlığın tedavisinin ise mümkün olduğunu ifade etti. 

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  • 17.03.2022 11:51
  • Güncelleme: 17.03.2022 11:51
Ürolog Emin Öztürk: 'Koronavirüs cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açıyor'

Kayseri Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Doktor Emin Öztürk koranavirüsün cinsel fonksiyona olan etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün kılcal damarlarda tıkanmaya sebep olduğunu vurgulayan Öztürk, “Son zamanlarda polikliniklere cinsel işlev bozukluğu şikayetiyle gelenlerin sayısı arttı. Koronavirüsün damarsal tıkanıklar yapma potansiyeli olduğu düşünülerek, korona geçiren hastalara aspirin tarzı ilaçlar öneriliyor. Peniste de bulunan çok küçük kılcal damarların tıkanma durumu bu tarz hastalıklarda oluyor. Bize gelen hastalarımız koronavirüsü geçirdikten birkaç ay sonra başlayan cinsel fonksiyon bozukluklarından bahsediyorlar. Bunun şu anda cinsel fonksiyona yan etkisi var mı yok mu diye tam bir çalışması yok. Daha ulusal bir çalışma yapılmadı ama özellikle karşılaştığım durumlardan dolayı bunu konuşuyorum. Özellikle bu hasta gruplarının böyle bir rahatsızlığı varsa polikliniklere başvurup ürologlar tarafından yardımcı tedavileri almaları kesinlikle onlar için faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Cinsel fonksiyon bozukluğunun tedavisinin mümkün olduğunu belirten Ürolog Öztürk, bu rahatsızlıklardan yüzde 99’unun ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi. Öztürk, cinsel fonksiyon bozukluğu yaşayan az sayıda kişinin de cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuşabileceğini sözlerine ekledi.

1ha

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