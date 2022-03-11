Ürgüp Belediyesinden haşerelere karşı kışlak mücadelesi

Ürgüp Belediyesi ekipleri, bahar mevsimi öncesinde sivrisinek ve haşerelere karşı kışlak mücadelesine başladı.

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  • 11.03.2022 10:46
  • Güncelleme: 11.03.2022 10:46
Ürgüp Belediyesinden haşerelere karşı kışlak mücadelesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ürgüp Belediyesi ekipleri, bahar mevsimi öncesinde sivrisinek ve haşerelere karşı kışlak mücadelesine başladı.

Ürgüp Haşere İlaçlama Ekipleri tarafından özellikle sivrisinek ve haşere oluşumuna sebep olan tüm alanda ilaçlama çalışması yapılıyor. Kışlak mücadelesinde yapılan ilaç uygulamaları sivrisinek larvalarının barındıkları ve üreme kaynakları olan bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve kalorifer kazan dairelerinin bulunduğu alanlarda yürütülüyor.

Kışlak Mücadele planlaması kapsamında bina bodrumları ve kapalı otoparklar kontrol edilecek. Belediye tarafından yapılan açıklamada kanalizasyon sistemlerinde, rögar ile yağmur suyu kanalları ve mazgallarda da termal sisleme yöntemiyle uygulamalara devam edileceği ifade edildi.

İHA

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