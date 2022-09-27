Unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otobüs durağında unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, valizi bir yolcunun unuttuğu ortaya çıktı.

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  • 27.09.2022 23:04
  • Güncelleme: 28.09.2022 09:25
Unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otobüs durağında unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, valizi bir yolcunun unuttuğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, vatandaşlar otobüs durağında şüpheli bir valizin bulunduğunu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yolu araç ve yaya trafiğine kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada olay yerine gelen yaşlı bir kadın, valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Yapılan incelemede valizin kadına ait olduğu belirlendi. Valiz sahibine teslim edilirken, çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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