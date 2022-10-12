Unutulan sigara yangın çıkardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikamet sahibinin sigarasını söndürmeyi unutması sonucu evde yangın çıktı.

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  • 12.10.2022 16:44
  • Güncelleme: 12.10.2022 17:49
Unutulan sigara yangın çıkardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ikamet sahibinin sigarasını söndürmeyi unutması sonucu evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ev sahibi M.D. sigarasını söndürmeyi unutunca evde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Boğulmaktan itfaiye kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve girerek tekerlekli sandalyede olan M.D.’yi dumanların arasından boğulmaktan kurtarırken, yangın da ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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