Ünlü yazar 2000 rakımda kitap imzaladı

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkülerle Neşet Ertaş Gecesi' programına katılmak üzere Kayseri'ye gelen yazar Sinan Yağmur, kendisini uçuran yamaç paraşütü pilotu için 2000 rakımda kitabını imzaladı.

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  • 07.10.2022 12:03
  • Güncelleme: 07.10.2022 13:22
Ünlü yazar 2000 rakımda kitap imzaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Türkülerle Neşet Ertaş Gecesi’ programına katılmak üzere Kayseri’ye gelen yazar Sinan Yağmur, kendisini uçuran yamaç paraşütü pilotu için 2000 rakımda kitabını imzaladı.

Yazar Sinan Yağmur, 2000 metre yüksekliğindeki Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayarak, hayatında bir ilki gerçekleştirdi. Kendisini yamaç paraşütü ile uçuran pilot için ‘Aşkın Gözyaşı’ adlı kitabını imzalayan Yağmur, daha önce böyle heyecanlı ve adrenalin dolu bir imza atmadığını söyledi. Yamaç paraşütünün insana ufuk kazandıran bir spor olduğunu dile getiren yazar Sinan Yağmur, “İlk defa bir yazar kitabını okuruna 2000 metre yükseklikte yamaç paraşütü yaparken kitabı imzaladı. İlk kez yamaç paraşütü yapıyorum. Daha önce Kapadokya bölgesinde uçan balonlara binmiştim. Fakat yamaç paraşütünün insana fazlasıyla ufuk kazandıracağını ve gökyüzünden yeryüzüne canlı olarak bakmanın tadını yaşamak ve tıpkı anne karnında geçirdiğimiz bir devreden dünyaya gelişimizdeki bir ufka yürür gibi oldu. Merak edenler varsa veya tedirginlik yaşıyorlarsa hiç korkmasınlar. Gayet mutlu ve kendinden emin bir şekilde duygular hissediyorsunuz. Duygu yoğunluğu yaşıyorsunuz. Yamaç paraşütünü herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

“Bu imza benim için çok değerli”

Yamaç paraşütü pilotu Uğur Özer ile hayatında bir ilki yaşadığını ve gökyüzünde kitap imzaladığını söyleyen Yağmur. “Uğur kardeşimle hayatımda bir ilki yaşadım. Yamaç paraşütüne bindim. Yine bir ilki yaşadım. Dünyada ilk kez bir yazar kitabını gökyüzünde yamaç paraşütü yaparken imzaladı. Gökyüzünde imzalamak, bir yanda esen rüzgarda kitabı elinizden düşürme korkusu. bir de doğal olarak kalemi rahat kullanamıyorsunuz. Bu gibi dezavantajları var. Ancak yaşadığınız o coşkun duygular ile içinizden ‘bu kitaptaki sözler de insanları uçuruyor’ gibi bir söz geçiyor. Onları başka yolculuklara götürüyorsunuz. Onların yüreklerine dokunuyorsunuz. Gökyüzünden onların yüreklerine dokunur gibi oldum. Bu imza benim için çok daha değerli oldu” şeklinde konuştu.

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İHA

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