Üniversiteli öğrenciler kan bağışında bulundu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Türkiye Kızılay Derneği Sivas Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü tarafından kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

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  • 18.10.2022 10:22
  • Güncelleme: 18.10.2022 10:22
Üniversiteli öğrenciler kan bağışında bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Türkiye Kızılay Derneği Sivas Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü tarafından kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Yüksekokul kantininde açılan stantlarda Kızılay ve kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, öğrenciler tarafından Kızılay’a kan bağışında bulunuldu. Kan bağışının önemi hakkında açıklamalarda bulunan öğrenciler, kan bağışının insan sağlığı için önemli olduğuna, toplumumuzun kan bağışı hakkında bilgilendirilmesi gerektiğine, her bir vatandaşımızın kan bağışında bulunmasına önemle vurgu yaptı.

İHA

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