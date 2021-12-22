Üniversiteler Basketbol Kadınlar 2. Lig maçlarında Hacı Bektaş Veli Üniversitesi şampiyon oldu

Türkiye Üniversiteler Basketbol Kadınlar 2. Lig Grup müsabakaları, Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde tamamlandı. Üç gün süren müsabakalar sonunda Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi şampiyon oldu.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 18:04
Üniversiteler Basketbol Kadınlar 2. Lig maçlarında Hacı Bektaş Veli Üniversitesi şampiyon oldu
Türkiye Üniversiteler Basketbol Kadınlar 2. Lig Grup müsabakaları, Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde tamamlandı. Üç gün süren müsabakalar sonunda Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi şampiyon oldu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Üniversiteler Basketbol Kadınlar 2. Lig Grup müsabakaları, Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde tamamlandı. Üç gün süren müsabakalar sonunda Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi şampiyon oldu.

Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu’nda oynandı. 4 Takımın katıldığı mücadeleler sonunda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi şampiyon olurken, Erciyes Üniversitesi ikinci, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi üçüncü, Amasya Üniversitesi ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda da ödül töreni düzenlendi. Şampiyon olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin ödülünü Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Sağlam, ikinci olan Erciyes Üniversitesi’nin ödülünü Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, üçüncü olan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin ödülünü ise Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Serdar Sucan takdim etti.

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