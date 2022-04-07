Üniversitede 500 fidan toprakla buluştu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 500 fidan toprakla buluşturuldu.
- 07.04.2022 11:19
- Güncelleme: 07.04.2022 11:19
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 500 fidan toprakla buluşturuldu.
İletişim Fakültesinin bulunduğu alanda gerçekleşen ağaç dikiminde açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, doğayla iç içe kampüs vizyonu ile hareket ettiklerini ifade ederek dikilen 500 fidan ile öğrencilerimizin geleceğe nefes olduklarını söyledi.
Rektör, Uslu bu değerli ve anlamlı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
İHA
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