Üniversite ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokoller imzalandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında; ’TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Doğamda Matematik Var 2 Projesi Karşılıklı Yardım ve İş Birliği’ ile ’TÜBİTAK 4007 Niğde Bilim Şenliği Projesi Karşılıklı Yardım ve İş Birliği’ protokolleri imzalandı.

Protokollere Üniversite Rektörlüğü adına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına ise Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar imza attı. İmzalanan protokoller gereğince Üniversite, ’TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Doğamda Matematik Var 2 Projesi Karşılıklı Yardım ve İş Birliği’ protokolü ile 05-10 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek proje etkinlikleri için laboratuvar ve dersliklerin kullanılması, yapılacak proje etkinliklerinde eğitmen olarak yer alacak olan personele gerekli iznin sağlanması, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında projeye ait duyuruların gerçekleştirilmesi ve proje afişlerinin üniversitenin duyuru panolarına asılmasının sağlanması ve katılımın desteklenmesi gibi sorumlulukları yüklenirken, ’TÜBİTAK 4007 Niğde Bilim Şenliği Projesi Karşılıklı Yardım ve İş Birliği’ protokolünde ise Mühendislik Fakültesi ve Eğitim fakültesi öğrencilerini proje uygulama günleri olan 8-9-10 Eylül 2022 tarihlerinde projeye katılımının desteklenmesi, yapılacak atölye çalışmalarında atölye lideri, rehber ve konuşmacı olarak yer alacak personele gerekli iznin sağlanması, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında projeye ait duyuruların gerçekleştirilmesi ve proje afişlerinin Üniversitenin duyuru panolarına asılmasının sağlanması ve katılımın desteklenmesi konularını sorumluluğuna almış olacak.