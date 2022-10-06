Üniversite öğrencisinin ev eşyası maliyeti 10 bin lira

Kayseri’de ikinci el eşya esnaflığı yapan Murat Avşar, gençlerin ilgisi olduğunu ancak fiyatlardan dolayı zorlandıklarını söyledi. Avşar, ikinci el eşyalarla bir evin ortalama 10 bin liraya kurulduğunu kaydetti.

Üniversitelerin 3 Ekim 2022 tarihinde açılmasıyla beraber yurtta kalmayacak ve kendi evini kuracak öğrencilerde kiralık ev bulma ve içini donatma telaşı başladı. Yüksek kira bedelleriyle ev tutan öğrencilerin, evin içine alacakları eşyalar da yoruyor. Abartıya kaçmadan alınacak ikinci el ev malzemelerinin maliyeti 10 bin lirayı buluyor.

Kayseri’de ikinci el eşya satışı yapan esnaf Murat Avşar, ikinci el eşya almak isteyen öğrencilerin fiyatları yüksek bulduğunu belirtti. Müşterilerin daha ucuz eşya bulmak için ikinci el satış yapılan uygulamaları kullandığını belirten Avşar, her sektörde olduğu gibi ikinci el eşyalarda da fiyatların yükseldiğini anlattı.

‘ÖĞRENCİLER UYGUN FİYATLI EŞYA ARIYOR; ZORLANIYORUZ’

Öğrencilerin fiyatları yüksek bulmasıyla alışveriş konusunda sıkıntı çektiklerini dile getiren Avşar, “İkinci el uygulamalar üzerinden satılan ev, araba, eşya bizi çok etkiliyor. Kendi aralarında alışveriş yapıyorlar. Öğrencinin bize pek bir hükmü yok. Çünkü uygun ürün istiyorlar. Kanepenin uygunu buzdolabının uygununu istiyorlar. Maliyetler yüksek olduğu için ev eşyasını getirip götürmede nakliyat fiyatlarımız da yakıttan dolayı yükseldi. Şöyle söyleyeyim 500 liralık kanepe alıyorlar, zaten oranın bedeli 500 lira hamal tutuyoruz arabanın vergisi algısı var. Geçen yıl 1000 lira olan sigorta bu 3500 lira 3’e katladı. 2 bin lira olan kiramız örnek veriyorum 6 bin lira. Böyle olunca da bizi etkiliyor haliyle maliyetlerimizi kurtarmıyor” dedi.

‘EVLİ ÇİFTLER DE ALIŞVERİŞ YAPIYOR’

Evli çiftlerin de ekonomisine göre alışveriş yaptığını dile getiren Avşar, “Evli çiftler birbirleriyle uyum sağlayıp anlaşabiliyorlarsa her türlü, ikinci elin biraz daha sıfıra yakın olan ürünleri tercih ediyorlar. Halk olarak daha iyisine layığız ama bütçeden dolayı ikinci eli tercih ediyorlar. İnternet sayfalarımız reklamlarımız var. Bu şekilde arama sitelerinden bizi buluyorlar. Eski model, yırtık, yanık, kırık olan ürünleri alamıyoruz. Aslında almamız gerekiyor ama bahsettiğim maliyetlerden dolayı kurtarmıyor bizi. Bu ürün satıldığı zaman tekrar bir daha aynı taşımayı yapıyoruz. Örnek veriyorum 500 lira gelirken maliyet bindirdiysek tekrar sattığımızda tekrar 500 lira maliyet bindiriyoruz üzerine satışlarımız da yavaşlıyor” ifadelerini kullandı.

‘BİR ÖĞRENCİ EVİ MALİYETİ 8-10 BİN LİRA ARASINDA’

Ürün fiyatlarında kıyaslama yapan ve bir öğrenci evinin yaklaşık 10 bin liraya mal olduğunu ifade eden Avşar, “Ürünler geçen yıl çok düşüktü. Örneğin, bir buzdolabı geçen yıl 700 lira civarındayken bu yıl en az 2 bin lira. Öğrenciler geldiği zaman eski maliyetlerden fiyat istiyorlar. Ancak maliyetlerden dolayı 3 katına çıkarmamız gerekiyor. Yani 800 liraya sattığımız ürünü şu an 3500 liraya satmamız gerekiyor. Geçen yıl televizyonu sehpasıyla birlikte 700 lira gibi alıp 1000 liraya satıyorduk. Şu anda 1500 liraya alıyoruz, 1600 liraya satıyoruz. İş olsun, çarkımız dönsün diye. Çamaşır makinası öğrencinin kullanacağı en alt kısımdaki olan buzdolabı şu anda 1000-1200 lira. Orta yollu 2000-2200 lira civarında. Sıfıra yakında markası ve modeline göre değişiyor o da 3000-4000 lira gibi bir fiyatlarımız var şu anda. Diğer ürünlerimiz baza başlık öğrencinin kullanacağı şekilde olursa 600-700 lira civarında. Diğer türlü evde kullanacak olursa 1500-2000 lira civarında değişiyor. Kanepe koltuk da öğrencinin kullanacağı şekilde 500 lira evde kullanılacak olan 1200-1300 lira civarında şu anda. Elbise dolabımız öğrenciye uygun olan 2 kapaklı olanlar 400 lira sıfırları da tahmini 1000 lira. İki kişini kalacağı öğrenci evin maliyeti 8-10 bin lira arası değişiyor” diye konuştu.

‘İKİNCİ EL UCUZ DİYE GELİYORLAR; PAHALI BULUYORLAR’

Alışveriş yapmak isteyen kişilerin ürün fiyatlarını fazla bulduğunu söyleyen Avşar, “Müşterilerin talebi yüksek, almak istiyorlar ama bütçeden dolayı ikinci el daha uygundur sıfıra nazaran diye geliyorlar. Ancak ikinci el fiyatları da yüksek olduğu için 3 parça alacaksa 2 parça alıyor. Taksit şeklimiz yok nakit çalışıyoruz. Bizi bir de şöyle sıkıntıya sokan fatura olayımız var. Maliye kaydımız var defterimiz var muhasebecimiz var. Buna nazaran da evlerden fatura alamadığımız için fatura kesemiyoruz. Kurumsal yerlerden gelenlere fatura kesebiliyoruz” şeklinde konuştu.