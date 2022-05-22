Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı

Niğde'de Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

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  • 22.05.2022 08:55
  • Güncelleme: 22.05.2022 08:55
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Konya’ya giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti, 41 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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