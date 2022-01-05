Üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayak yapmak için Erciyes Dağı'na gelen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 21 kişi de yaralandı.

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  • 05.01.2022 17:23
  • Güncelleme: 05.01.2022 17:31
Üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde; kayak yapmak için Erciyes Dağı’na gelen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır 21 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kayak yapmak için Erciyes Dağı’na giden üniversite öğrencilerini taşıyan Özkan S.’nin kullandığı midibüs; Hacılar İlçesi’ne bağlı Erenler Caddesi üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada olay yerinde 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerine gelen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; kayak yapmaya giden üniversite öğrencilerinin dönüş yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini söyleyerek; "Bir kaza meydana geldi. Sağlık çalışanlarımız, emniyetimiz, görevlilerimiz olayın olduğu andan itibaren olaya müdahale ettiler. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre maalesef 1 can kaybımız var. Minibüste toplam 22 kişinin olduğu, yaralılarımızdan 3-4 tanesinin ağır olduğunu söyledi arkadaşlar. Hastanelerde yaralıların tedavileri devam ediyor. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Erciyes Üniversitesi öğrencilerimizin olduğu ifade edildi. Buraya saat 12.00 itibariyle gelmişler, dönüşte midibüsün yoldan çıkması ve devrilmesi sonucu bu üzücü kaza meydana geldi. Arkadaşlarımız teknik olarak kazanın nedenleri konusunda çalışıyor" dedi.

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İHA

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