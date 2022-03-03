Üniversite öğrencilerine 'deprem' anlatıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla '1-7 Mart Deprem Haftası Deprem Konferansı' gerçekleştirildi.

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  • 03.03.2022 14:26
  • Güncelleme: 03.03.2022 14:26
Üniversite öğrencilerine 'deprem' anlatıldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla “1-7 Mart Deprem Haftası Deprem Konferansı” gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezimizde yoğun bir katılım ile gerçekleşen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener, çok sayıda protokol üyesi, davetliler ve öğrenciler katıldı. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Korkanç’ın açılış konuşmasıyla başlayan ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Gürbüz’ün “Türkiye’nin Depremselliği” adlı sunumuyla devam eden konferansta, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karaca “Deprem Yönetmeliği ve Yeni Deprem Haritalarının Hazırlanması” adlı sunumu ve son olaraksa Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selami Kılıçel de “Deprem Öncesi, Deprem Anı ve Sonrasında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı sunumlarını yaptı.

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Korkanç, yaptığı açılış konuşmasında, ülkedeki orta büyüklükteki depremlerin bile özellikle kırsal alanda bulunan yapılarda büyük hasarlar ve can kayıpları meydana getirdiğini belirterek bunun en önemli nedenleri arasında; yer seçiminden yapı tasarımına, yapı üretimi ve denetimine kadar olan sürecin yeterince iyi kurgulanamamış olmasının yer aldığını aktardı. “Depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz Ülkemizde; Doğa olaylarının afete dönüşmemesi, toplumsal acıların tekrar yaşanmaması için, İnsanlarımızın depreme dayanıklı binalarda yaşaması, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için, imar planına altlık teşkil edecek jeolojik-jeoteknik etütler yapılmadan yeni yerleşim yerleri belirlenmemeli, ada ve parsel bazlı tüm yapılaşmalarda mühendislik hizmeti almayan hiçbir uygulamaya ruhsat verilmemeli, riskli alanlar imara açılmamalı, bilimsel normlara dayalı yer seçimi yapılmalı, niteliksiz yapı üretiminin önüne acilen geçilmelidir” diyen Prof. Dr. Mustafa Korkanç açıklamalarını, Üniversitemiz Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında detaylı bilgiler vererek noktaladı.

İHA

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