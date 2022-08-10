Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar ile üniversite öğretim ücreti katkı paylarına bu yıl yüzde 36 oranında zam yapıldı.

Üniversite tercih döneminin sona ermesiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılının harç ücretleri merak ediliyordu. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile üniversite öğretim ücreti katkı payları belli oldu. Karara göre üniversite katkı paylarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.

Üniversite birinci öğretim programlarına kayıt olan öğrenciler harç ücretinden muaf tutulurken, ikinci öğretim programlarına kayıt olan ve fakültelerin öğretim süreci içerisinde mezun olamayan öğrencilerin harç parası ödemesi zorunludur.

Yapılan zamla birlikte harç ücretleri tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Tıp fakülteleri: 961 TL

Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL

Veterinerlik : 629 TL

Pilotaj: 765 TL

Bilgisayar: 630 TL

Mühendislik ve mimarlık: 630 TL

Güzel Sanatlar: 513 TL

Fen Edebiyat: 463 TL

Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL

İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL

Açık Öğretim: 105 TL

Konservatuvar: 958 TL

Turizm: 463 TL