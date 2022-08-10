Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam
Üniversite tercih döneminin sona ermesiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılının harç ücretleri belli oldu.
- 10.08.2022 12:29
- Güncelleme: 10.08.2022 12:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar ile üniversite öğretim ücreti katkı paylarına bu yıl yüzde 36 oranında zam yapıldı.
Üniversite tercih döneminin sona ermesiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılının harç ücretleri merak ediliyordu. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile üniversite öğretim ücreti katkı payları belli oldu. Karara göre üniversite katkı paylarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.
Üniversite birinci öğretim programlarına kayıt olan öğrenciler harç ücretinden muaf tutulurken, ikinci öğretim programlarına kayıt olan ve fakültelerin öğretim süreci içerisinde mezun olamayan öğrencilerin harç parası ödemesi zorunludur.
Yapılan zamla birlikte harç ücretleri tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.
2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ
Tıp fakülteleri: 961 TL
Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL
Veterinerlik : 629 TL
Pilotaj: 765 TL
Bilgisayar: 630 TL
Mühendislik ve mimarlık: 630 TL
Güzel Sanatlar: 513 TL
Fen Edebiyat: 463 TL
Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL
İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL
Açık Öğretim: 105 TL
Konservatuvar: 958 TL
Turizm: 463 TL