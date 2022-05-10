Üniversite Gençlik Spor Festivali başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Gençlik Spor Festivali başlıyor.

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  • 10.05.2022 13:59
  • Güncelleme: 10.05.2022 14:21
Üniversite Gençlik Spor Festivali başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Gençlik Spor Festivali başlıyor.

21-28 Mayıs tarihleri arasında masa tenisi, tenis, plaj voleybolu, basketbol ve ayak tenisi branşlarında düzenlenecek olan Üniversite Gençlik Spor Festivali çerçevesinde müsabakalar Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri’nde oynanacak. 21-28 Mayıs tarihleri arasında üniversite öğrencilerinin katılımı ile yapılacak olan festivalin son başvuru tarihi ise 18 Mayıs 2022 olarak belirlenirken, başvurular Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Tesisleri’nde yapılacak.

29 Mayıs’ta Talas’ta bulunan paraşüt indirme alanında yapılacak olan ödül töreni sonrasında ise Gece Yolcuları Grubu konser verecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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