Üniversite gençliği camide buluştu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, Sivas İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşması programında bir araya geldi.

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  • 06.11.2022 09:37
  • Güncelleme: 06.11.2022 09:37
Üniversite gençliği camide buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, Sivas İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" programında bir araya geldi.

Namaz öncesi İl Müftü Vekili Ünal Tan’ın sohbetiyle başlayan program, namaz sonrası Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş’ın duasıyla devam etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Camii’nde düzenlenen programda konuşan Ünal Tan, gençlik çağında yapılan ibadetlerin öneminden bahsederek; "Bir insanın en verimli çağları gençlik günleridir. Genç iken yapılan ibadetler Allah katında daha makbuldür" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in de katıldığı program sonrası cami görevlileri tarafından kahvaltı ikramında bulunuldu.

İHA

Kayseri Gündem
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