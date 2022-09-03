UND Başkan Yardımcısı Bilen: 'Tam mütekabiliyet uluslararası taşımanın ilacıdır'

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergün Bilen, Gürcistan araçlarına tam mütekabiliyet uygulanması ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Tam mütekabiliyet uluslararası taşımanın ilacıdır” dedi.

Türkiye üzerinden transit taşıma yapan Gürcistan plakalı taşıtlardan 2011 yılından beri 113 ABD Doları geçiş ücreti alma uygulaması başlatan Türk Ulaştırma Bakanlığı’nın, Gürcistan tarafının bu ücreti 350 Lari’ye yükseltmesi üzerine ücreti 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 130 ABD Doları seviyesine çıkarmasını değerlendiren Bilen, “Tam mütekabiliyet tüm ülkeler için örnek olmalıdır” dedi.

Bilen açıklamasında, “Tam mütekabiliyet Uluslararası taşımanın ilacıdır. Bu uygulamada emeği olan Bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası ilişkilerde her alanda tam mütekabiliyet anlayışında olduğunu belirten Ergün Bilen, “Gürcistan’a karşı uygulanan Tam mütekabiliyet aynı şekilde Azerbaycan, İran ve tüm diğer ülkeler için uygulanmalıdır. Sadece Türk araçlarından ücret alan Azerbaycan plakalı araçlar da Türkiye’de aynı ücretleri ödemelidir. Bu bir haksızlık değil, haksızlığın düzeltilmesi olacaktır. Türkmenistan dan dolu depo ile İran’a giriş yapan ve ülkesine dönmek isteyen Türk araçların deposunun Türkmen yakıtı ile dolu olduğunu kabul etmeyen ve vergi alan İran’a ait araçların Türkiye’ye girişlerinde aynı uygulama ile karşılanmaları dolu depo ile Türkiye’ye gireceklerse aynı vergiyi ödemeleri sağlanmalıdır. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerimiz hem Azerbaycan ve hem de İran ile yaptıkları tüm toplantılarda bugüne kadar ellerinden geleni yapmış ama maalesef sonuç alamamıştır. Çözümün tek yolu kısasa kısas yani tam mütekabiliyettir. Ülkemiz İran’a karşı 2016 yılında tam mütekabiliyet uygulamış ve sonuç alınmıştır. Tekrar edilmesi şarttır. Tam mütekabiliyet sadece İran ve Azerbaycan için değil tüm ülkeler için örnek olmalıdır. Türk şoförlerine shengen vizesi için 40 gün sonrasına randevu veren AB üyesi ülke şoförleri de yükünü aldıktan sonra bizlerin bekletildiği gibi vize randevusu için 40 gün bekletilmelidir. Shengen ülkelerine vize koyulmasını değil, sadece şoförlerine aynı şartlarda vize verilmesi talep ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın uygulayacağı mütekabiliyet ile vize sorunumuz çözülebilecektir. Tam mütekabiliyetten amaç, taşımacılar için zorluk üretmek değil, tam mütekabiliyet uygulayarak sorunları çözmektir. Bu vesileyle Gürcistan araçlarına mükemmel bir mütekabiliyet uygulayan Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür eder, bu uygulamanın diğer tüm ülkeler için de örnek alınmasını dileriz. Diklenmeden dik duran hükümetimizden tüm sektörün beklentisi budur” ifadelerini kullandı.