Un fabrikası çatısında yüzlerce güvercini besliyorlar

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde soğuk ve karlı havada aç kalan yüzlerce güvercin, bir un fabrikasının çatısında yemlenerek karınlarını doyuruyor.

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  • 20.02.2022 11:42
  • Güncelleme: 20.02.2022 11:42
Un fabrikası çatısında yüzlerce güvercini besliyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde soğuk ve karlı havada aç kalan yüzlerce güvercin, bir un fabrikasının çatısında yemlenerek karınlarını doyuruyor.

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı sonrası arazilerin karla kaplanması nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban güvercinleri, bir un fabrikasının çatısında toplanarak karınlarını doyuruyor. Yüzlerce güvercinin aç kalmasını istemeyen fabrika sahibi ve çalışanları da ayrıca kuşların her gün düzenli olarak beslenmesini yapıyor ve kuşlara buğday serpiyor. Öte yandan, birlikte hareket eden yaban güvercinleri, izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Her sene kış aylarında yüzlerce güvercinin yemlenmek için fabrika çatısına geldiğini söyleyen un fabrikası sahibi Yahya Bozdemir, “Her sene kışın güvercinler geliyor buğdayları yiyor, silolarımız dışarıda olduğu için binlerce güvercin geliyor, bu da bizi mutlu ediyor. Dışarıya biz de bilerek buğdayları koyuyoruz kuşlar soğuk kış günlerinde faydalansın diye, ayrıca her gün fabrika çalışanlarımızla birlikte güvercinleri besliyoruz” dedi.

İHA

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