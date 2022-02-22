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Umreye giderken altın, çek ve senet ile yakalanan Sami Boydak için yargı süreci başlıyor
- 22.02.2022 09:22
- Güncelleme: 22.02.2022 09:22
Kayseri'de yanında 3 kiloyu aşkın altınla umreye gitmek isterken yakalanan Sami Boydak hakkında 'terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet' suçundan iddianame hazırlandı. Tutuksuz yargılanan Boydak, hakim karşısına çıkacak.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Boydak hakkında hazırlanan iddianame, 'terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet' suçunu kapsıyor. Sami Boydak, 24 Şubat 2022 Perşembe günü Kayseri'de hakim karşısına çıkacak.
FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Temmuz 2018'de terör örgütüne üye olmak suçundan Kayseri'de hakim karşısına çıkan Sami Boydak, ailesinden 6 ferdin aralarında bulunduğu sanıklar ile birlikte, etkin pişmanlığı göz önünde bulundurularak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla hüküm giymişti.