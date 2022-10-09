Ümraniyespor – Kayserispor maç sonucu: 2-2

Yukatel Kayserispor deplasmanda Hangikredi Ümraniyespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Maç 2-2 berabere kaldı. 

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  • 09.10.2022 17:51
  • Güncelleme: 09.10.2022 17:51
Ümraniyespor – Kayserispor maç sonucu: 2-2

Süper Ligin 9’uncu haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Hangikredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

GOOLLL… Y. Kayserispor 25’inci dakikada öne geçti. Ramazan’ın pasıyla sağ kanatta ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Kemen sağ kanattan ortaladı, Boş pozisyondaki Cardoso sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşla ağları havalandırdı ve deplasmanda Kayserispor'u öne geçirdi. 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 

GOL… Sağ kanattan bindiren Oğuz ceza sahasına sokulduktan sonra topu yerden altıpasa doğru yuvarladı. Umut’un gelişine sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu: 1-1.

GOL… Serbest vuruşu kullanan Lenjani arka direğe doğru ortasını yaptı. İyi yükselen Glumac yakın köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ümraniyespor öne geçti: 2-1 

PENALTI GOOLLL… Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cardoso altıpasa doğru ortasını yaptı. Savunmadan seken top ceza yayındaki Kemen’de kaldı. Kamerunlu oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top Oğuz’dan döndü. Hakem Oğuz’un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Mensah topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Mensah’ın golüyle skor eşitlendi: 2-2

KIRMIZI KART… Dakika 90+2’de orta alandan Mustafa Pektemek’i formasından çekerek durduran Glumac sarı kart gördü. Ardından VAR uyarısıyla kenara gelip pozisyonu izleyen hakem, Glumac’ın aynı zamanda Mustafa Pektemek’in bileğine de bastığını gördü ve sarı kartı iptal ederek tecrübeli savunmacıyı direkt kırmızı kart ile oyundan attı. Ümraniyespor sahada 10 kişi kaldı. 

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 berabere bitti. Bu sonuçla Kayserispor puanını 13’e çıkarken Ümraniyespor ise puanını 3’e yükseltti. Kayserispor ligin 10’uncu haftasında 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00’da evinde Galatasaray’ı konuk edecek.

MAÇIN KARNESİ

Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadı
Hakemler: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç 

Ümraniyespor: Orkun, Serkan (Dk. 46 Popov), Allyspon, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal (Dk. 46 Oğuz), Avounou (Dk. 83 Mrsic), Geraldo (Dk. 83 Gheorghe), Onur (Dk. Del Valle), Umut

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 46 Ackah), Kemen, Cardoso (Dk. 84 Gökhan Sazdağı), Ramazan (Dk. 67 Emrah), Mensah (Dk. 67 Bertolacci), Gavranovic (Dk. 79 Mustafa Pektemek)

SARI KARTLAR: Dk. 44 Sackey, Dk. 62 Oğuz, Dk. 87 Gheorghe (Ümraniyespor) 
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+2 Glumac (Ümraniyespor)
GOLLER: Dk. 25 Cordoso, Dk. 64 Mensah (Kayserispor); Dk. 48 Umut Nayir, Dk. 59 Glumac (Ümraniyespor)

1ha

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